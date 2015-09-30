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Анонс на 1 октября

1 октября во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый чемпионат города по рукопашному бою.

1 октября во Владивостоке в 11.00 на территории набережной Цесаревича пройдут соревнования по роллер-спорту среди детей и взрослых. Принять участие в мероприятии могут роллеры от 6 лет и старше при наличии роликовых коньков и индивидуального комплекта защиты. Вход для участников и зрителей свободный.

1 октября о. Русский, р-н Подножье. Велоспорт. Третий этап открытого Кубка г. Владивостока по маунтинбайку ХСМ «Момент истины-2017». Открытие в 11.45, общий старт в 12.00.

1 октября пригород г. Владивостока. Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию. 

1 октября Дальневосточный государственный институт отметит Международный день музыки. В большом зале института состоится концерт, на котором выступят студенты - лауреаты и дипломанты международных конкурсов 2016-2017 гг.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

1 октября — Международный день переводчика.

1 октября — День интернета в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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