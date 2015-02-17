Народными гуляньями отметят 80-летие Первореченского района во Владивостоке

Детским праздником, спортивными состязаниями, концертом и музыкальным фейерверком отметят юбилей Первореченского района Владивостока

Административно-территориальное управление Первореченского района приглашает в субботу, 30 сентября, жителей и гостей Владивостока на стадион «Строитель». Здесь пройдут народные гулянья, посвященные 80-летию района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока,празднование начнётся в 12 часов с представления для детей «Приключения Даши-путешественницы и её друзей» с участием Буратино, Белоснежки, семи гномов, Золушки, льва Алекса и других сказочных персонажей, а также детских творческих коллективов. Для юных гостей праздника подготовлены занимательные игры и конкурсы с призами и весёлыми аттракционами.

Также в 12 часов будет дан старт открытому первенству Первореченского района по шахматам, шашкам, домино, настольному теннису, гиревому спорту.

В 14 часов начнётся историко-театрализованное представление «Наш район – наша гордость!». Жителей района поздравят с праздником представители администрации Владивостока, думы города, почётные жители, ветераны Великой Отечественной войны, руководители предприятий района. На празднике наградят победителей конкурса «Самый уютный дворик». Перед зрителями выступят творческие коллективы, также в программе представления показательные выступления спортсменов и военнослужащих морской пехоты.

В 16 часов состоятся творческие поздравления национальных диаспор «Хоровод дружбы». Также с 12до 17 часов будут работать выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Улица мастеров», выставка-продажа продукции товаропроизводителей района и блюд национальных кухонь.

В 17 часов начнется районный фестиваль «Легенды цыган», во время которого будет проведён розыгрыш праздничной лотереи.

В 18.30 для гостей праздника откроется кафе на открытом воздухе, начнёт работу дискотека с шоу-программой «По волнам нашей памяти». Также горожан ждут лазерное и световое шоу, шоу мыльных пузырей.

Завершится праздник музыкальным фейерверком, который начнется в 21.50.

Народные гулянья пройдут на стадионе «Строитель» (пр. 100-летия Владивостока, 30б). Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]