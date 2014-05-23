В Уссурийске пройдет благотворительная акция в поддержку Ольги Денисовой
Благотворительный спортивный праздник в поддержку больной саркомой 17-летней Ольги Денисовой состоится в Уссурийске на Городском стадионе 30 сентября в 11.00 часов.
Участников благотворительной акции ждут: ростовые куклы, собаки маламуты, фаер-шоу, аквагрим, различные мастер-классы, в том числе, и по стритденсингу, а также большой концерт с флэшмобом! Вход свободный!
Все средства, собранные в ходе акции пойдут на лечение Ольги Денисовой.
Ольга Денисова живет в Спасске-Дальнем. Ей 17 лет. Девушке врачи поставили диагноз: остеосаркома (рак кости). Открыт сбор на ее лечение в корейской клинике "Донг-А".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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