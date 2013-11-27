Фитнес-марафон состоится во Владивостоке

В субботу, 30 сентября, на запасном поле стадиона «Динамо» (ул. Западная, 13) состоится первый фитнес-марафон по программе «Les Mills» – международной компании, которая сегодня является одним из самых крупных в мире поставщиком групповых фитнес-программ.

Система фитнес-тренировок «Les Mills» была придумана в Новой Зеландии около 25 лет назад и уже заняла место в книге рекордов Гиннесса как самая популярная программа за всю историю фитнеса. Сейчас фирменные тренировки «Les Mills» пользуются спросом в 75 странах мира, среди них с недавних пор есть и Россия. Во Владивостоке последние несколько лет эти программы были представлены лишь одной сетью фитнес-клубов, тренеры которой прошли специальное обучение и аттестацию.

В программе фитнес-марафона:

11.00 – «Body Pump 45'» – групповая силовая тренировка со штангой, направленная на проработку всех основных мышечных групп;

12.00 – «Sh'bam» – тренировка с несложными танцевальными комбинациями под музыку, способствующая улучшению координации и сердечно-сосудистой выносливости;

13.00 – «Grit Strenght» – сверхинтенсивная интервальная тренировка, направленная на развитие силовой выносливости, способствующая эффективному сжиганию жиров и формированию атлетического тела.;

13.45 – «CXWORX» – программа, основанная на сочетании различных упражнений, направленных на силу и стабилизацию мышечного корсета (пресс, спина, ягодицы);

14.30 – «Body Jam 45'» – кардиотренировка с элементами самых популярных танцевальных направлений, способствующая борьбе с лишним весом.;

15.30 – «Grit Plyo» – высокоинтенсивная интервальная тренировка с использованием степ-платформы, направленная на развитие взрывной силы и скоростно-силовых качеств;

16.15 – «Body Combat 45'» – кардиотренировка с элементами боевых искусств, позволяющая значительно увеличить выносливость всех мышц и овладеть ударной техникой;

17.15 – «RPM» – кардиотренировка на велотренажёрах, способствующая развитию общей выносливости и имитирующая велогонку по пересеченной местности (могут принять участие не более 50 человек, регистрация будет проходить в порядке живой очереди).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]