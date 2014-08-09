Фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы» пройдт в приморской столице

30 сентября на набережной Спортивной гавани Владивостоке развернётся фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, колоритный и весёлый праздник объединит русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, вьетнамцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в приморской столице.

В рамках фестиваля состоится большой праздничный концерт, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные состязания, будут работать кухни различных народов.

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих познакомиться с культурами и традициями народов, проживающих в приморской столице.

Начало мероприятия в 12 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]