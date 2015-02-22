Открытый чемпионат города по рукопашному бою пройдет во Владивостоке

В воскресенье, 1 октября, во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый чемпионат города по рукопашному бою. Его организатором выступает федерация рукопашного боя краевой столицы. В мероприятии примут участие более 150 спортсменов различных возрастных категорий, представляющие команды спортивных клубов всего Приморского края. Вход для зрителей свободный, начало в 9 часов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как отмечают организаторы, спортивный сезон уже начался и идет полным ходом. Бойцы готовы к соревнованиям и покажут много интересных поединков. В чемпионате примут участие опытные рукопашники и те, кто будет выступать впервые.

Все призеры данных соревнований получают возможность участия в региональных соревнованиях и присвоения разрядов, при условии выполнения нормативов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]