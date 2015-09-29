1 октября отмечается Международный день пожилых людей

В Отделении ПФР по Приморскому краю посчитали, сколько долгожителей живет в регионе. К возрастной категории «долгожителей» были отнесены граждане от 80 лет и старше. На сегодняшний день в Приморье проживает почти 41 тысяча таких пенсионеров, причем 78% из них - женщины. Чуть более тысячи приморцев отметили свой 90-летний юбилей (20% из них мужчины и 80% - женщины). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Отделения ПФР по Приморскому краю.

На сегодняшний день столетний рубеж перешагнули 31 человек, 16 из них проживают в г. Владивостоке. Самой старшей из них - жительнице Владивостока Наталии Сергеевне Титковой - 104 года.

3 октября 2017 г. все пенсионеры приглашаются на II краевой форум-выставку «Полезно пенсионерам Приморья», который пройдет по адресу ул. Верхнепортовая, 38, «FESCO-Hall». Начало работы форума 10.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]