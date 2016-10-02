Анонс на 2 октября

Со 2 по 6 октября в Артеме на базе учебного центра компании - ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» группа «РусГидро» проведет соревнования оперативного персонала ТЭС с поперечными связями Холдинга РАО ЭС Востока. Участие в соревнованиях примут пять команд: по одной команде от ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», а также две команды от АО «ДГК» - Хабаровская и Приморская генерации. От филиала «Приморская генерация» выступит сборная команда Владивостокской ТЭЦ-2 и Артемовской ТЭЦ.

2 октября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Автомобилист» Екатеринбург. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

2 октября — Международный день ненасилия.

2 октября — Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища).

2 октября — Всемирный день архитектуры.

2 октября — Международный день врача.

2 октября — Международный день социального педагога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]