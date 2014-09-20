Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:07
  0

ВДВ планируют в октябре учение с десантированием в Приморье

ВДВ планируют в октябре учение с десантированием в Приморье

Фото: ullica.ru

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России планируют в середине октября провести масштабные тактические учения в Приморском крае, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Учения будут проходить с переброской подразделений ВДВ по воздуху и практическим десантированием боевой техники и личного состава из самолетов Ил-76 в один из районов Приморья, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В тактических эпизодах десантники планируют применять недавно поступившую в Уссурийское соединение ВДВ боевую технику и вооружение, а так же автоматизированные средства управления войсками в тактическом звене.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря