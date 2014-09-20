ВДВ планируют в октябре учение с десантированием в Приморье
Воздушно-десантные войска (ВДВ) России планируют в середине октября провести масштабные тактические учения в Приморском крае, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Учения будут проходить с переброской подразделений ВДВ по воздуху и практическим десантированием боевой техники и личного состава из самолетов Ил-76 в один из районов Приморья, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В тактических эпизодах десантники планируют применять недавно поступившую в Уссурийское соединение ВДВ боевую технику и вооружение, а так же автоматизированные средства управления войсками в тактическом звене.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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