В Приморье пропал воспитанник детского дома

Олег Сысоев 2002 года рождения 12 сентября 2017 года ушел из детского дома №4 и до настоящего времени его местонахождения не известно.

Приметы: на вид - 14 лет, рост - 161-175 см, среднее телосложение, глаза серые, стрижка короткая. Ходит походкой в развалку.

Всем кто располагает какой-либо информацией о нахождении Олега Сысоева, просьба сообщить в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]