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Безработный приморец хранил на территории частного дома свыше 3,5 кг марихуаны

Безработный приморец хранил на территории частного дома свыше 3,5 кг марихуаны

Фото: УТ МВД России по ДФО

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного сбыта наркотиков, сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск провели обыск в доме 50-летнего жителя станции Сибирцево. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В сарае и гараже, расположенных на придомовой территории, обнаружена  марихуана общим весом  порядка 3,5 кг, а в огороде — две 15-литровые канистры с жидкостью, которая, согласно заключению экспертизы, содержит 85 граммов гашишного масла.

Установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

С его слов, изъятые у него наркотические средства, он  изготовил из дикорастущей конопли, которую нашел в начале осени в лесу Черниговского района, там же он нашел и канистры с наркосодержащей  жидкостью.  Наркотики хранил с целью личного употребления.

Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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