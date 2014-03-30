Во Владивостоке из-за ДТП на Снеговой собралась автопробка в обе стороны
Во Владивостоке на Снеговой водитель, предположительно, не справился с управлением и улетел с дороги, очевидцы оказывают помощь пострадавшим и ожидают скорую помощь. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps__vl, собралась пробка с двух сторон.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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