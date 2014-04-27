Автодвижение на ул. Светланской во Владивостоке будет закрыто до понедельника

29 сентября в 22.00 участок улицы Светланской от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича закроют для проезда автотранспорта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничение движения связано с производством работ по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43». Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновская, Суханова, Светланский переулок, Набережная и Лазо.

Откроют движение в 6 часов 2 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]