Автодвижение на ул. Светланской во Владивостоке будет закрыто до понедельника
29 сентября в 22.00 участок улицы Светланской от пересечения со Светланским переулком до перекрестка улиц Светланской и Уборевича закроют для проезда автотранспорта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ограничение движения связано с производством работ по прокладке сетей наружного водопровода к объекту «Реставрация и приспособление для современного использования нежилых помещений в административном здании, расположенном по улице Светланская, 43». Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Уборевича, Семеновская, Суханова, Светланский переулок, Набережная и Лазо.
Откроют движение в 6 часов 2 октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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