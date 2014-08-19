Проезд по Партизанскому проспекту во Владивостоке затруднен из-за ДТП

Во Владивостоке произошла автоавария с участием пассажирского автобуса в районе остановки общественного транспорта Картинная галерея. На месо происшествия прибыла карета скорой помощи. Движение на данном участке дороги затруднено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]