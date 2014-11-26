Во Владивостоке SsangYong Actyon повредил два припаркованных авто

Во Владивостоке на улице Светланской в районе дома №108 водитель SsangYong Actyon забыл поставить свой авто на режим парковки. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vl_crime, в результате машина съехала вниз по дороге и ударила два припаркованных на другой полосе автомобиля: Fit и HR-V.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]