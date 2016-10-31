Три лесных пожара локализовано в Приморье

Более 40 человек и 11 единиц техники задействовано в тушении лесных пожаров в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует пять лесных пожаров в Кавалеровском районе на площади около 36 гектаров.

«В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники. Три пожара уже локализовано на площади 26 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Кроме этого, за минувшие сутки пожарные подразделения четыре раза выезжали на тушение палов травы.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 389 лесных пожаров.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека.

«Неосторожное, порой, небрежное обращение с огнём, а часто и умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров», – прокомментировали в ведомстве.

В департаменте особо подчеркнули, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]