Три лесных пожара локализовано в Приморье
Более 40 человек и 11 единиц техники задействовано в тушении лесных пожаров в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует пять лесных пожаров в Кавалеровском районе на площади около 36 гектаров.
«В тушении пожаров принимают участие более 40 человек, задействовано 11 единиц техники. Три пожара уже локализовано на площади 26 гектаров», – уточнили в ведомстве.
Кроме этого, за минувшие сутки пожарные подразделения четыре раза выезжали на тушение палов травы.
Отметим, всего с начала года зарегистрировано 389 лесных пожаров.
Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают по вине человека.
«Неосторожное, порой, небрежное обращение с огнём, а часто и умышленные поджоги приводят к возникновению лесных пожаров», – прокомментировали в ведомстве.
В департаменте особо подчеркнули, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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