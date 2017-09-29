Кабаржонок подрастает в Приморском сафари-парке

Весной 2017 года в Приморскорм сафари-парке родился кабаржонок. За подрастающим малышом пристально наблюдали, и поняли, что оленёнок - мальчик.

Как сообщил руководитель парка Дмитрий Мезенцев, малыш уже уверено скачет про скалам, словно заяц, и всюду следует за своей мамой. Кабарожки имеют защитный бурый окрас, который позволяет им умело скрываться среди деревьев и камней. В Приморском сафари-парке посетители наблюдают за кабаржонком и двумя взрослыми кабарожками с моста, без решеток перед глазами, совсем как в дикой природе.

Публикация от Новости Владивостока и ПК (@vdk_news) Сен 28 2017 в 6:50 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]