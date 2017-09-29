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Кабаржонок подрастает в Приморском сафари-парке

Кабаржонок подрастает в Приморском сафари-парке

Фото: Приморский сафари-парк

Весной 2017 года в Приморскорм сафари-парке родился кабаржонок. За подрастающим малышом пристально наблюдали, и поняли, что оленёнок - мальчик.

Как сообщил руководитель парка Дмитрий Мезенцев, малыш уже уверено скачет про скалам, словно заяц, и всюду следует за своей мамой. Кабарожки имеют защитный бурый окрас, который позволяет им умело скрываться среди деревьев и камней. В Приморском сафари-парке посетители наблюдают за кабаржонком и двумя взрослыми кабарожками с моста, без решеток перед глазами, совсем как в дикой природе.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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