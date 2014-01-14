Жители домов под Артемом уже третьи сутки остаются без света. По словам работников электросетей, виной всему — частная компания, которая обрезала жилому сектору провода и теперь не дает восстановить электроснабжение. В итоге жители одного многоквартирного и девяти частных домов вынуждены забыть о нормальных бытовых условиях.

Уже третьи сутки в кромешной темноте вынуждены находиться жители этого многоквартирного дома, и проблемы не только в неосвещенных коридорах. Для инвалида Виктора Еньшина отсутствие электричества едва не обернулось голодом. Ходить он не может, продукты, которые принесли социальные работники, едва не пропали.

Виктор Еньшин, местный житель: «Продукты мне, как инвалиду, на месяц купили соцработники, пришлось все жарить. Хорошо, соседка помогла с плиткой газовой. А так бы выбросил на помойку, и месяц голодать».

У многих тут маленькие дети и лишение нормальных бытовых условий буквально вводит их в панику. Поэтому нервы уже не выдерживают.

Нина Борисова, местный житель: «На третьем этаже у нас инвалид. Света нет, он там подыхает! Что это такое? Свет дадите когда-нибудь!? Все, не могу! У меня даже зять забрал ребенка во Владивосток, чтобы он питался нормально! Все, не могу...»

Причину проблемы и жители, и работники электросетей нашли в первый же день. Оказалось, что опора ЛЭП находится на территории частного предприятия, и, по словам аварийной службы, его работники попросту обрезали провода и теперь не пускают никого на свою землю.

Ольга Вегелина, местный житель: «Частный предприниматель не пускает на территорию работников аварийной службы, чтобы нас запитать на линию 6 киловольт. Почему, не знаем. Он прокуратуру, полицию туда не пускал».

Один из первых неисправность заметил Денис Рябов, главный инженер компании, которая обслуживает эти электросети. В том, что провода обрезали специально, не сомневается.

Денис Рябов, главный инженер ООО «Артемовская электросетевая компания»: «Три провода были демонтированы. При этом 26 числа, когда была авария, все провода были на месте».

Прямо во время съемок репортажа казалось бы неразрешимая ситуация сдвинулась с мертвой точки. Сотрудникам прокуратуры и полиции пришлось уговаривать собственника предприятия пустить ремонтную бригаду. По словам представителя завода, у них были веские основания никого не пускать на свою территорию.

Виктор Судаков, представитель компании: «Потому, что у компании, которой якобы принадлежат линии, нет соответствующих документов. Им линия не принадлежит и они не предоставляют по безопасности никаких бумаг».

А вот какие основания были на то, чтобы обрезать провода, уточнять не стал. Тем не менее, пока проблему решить удалось, и у жителей поселка Угловое скоро появится свет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]