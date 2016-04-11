В выходные во Владивостоке немного потеплеет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, сегодня юг Приморского края находится в поле повышенного атмосферного давления, на его фоне осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13…+18 °C. Север края в поле пониженного атмосферного давления, осадки здесь сохранятся, температура воздуха +5…+11 °C.

Во Владивостоке малооблачно, при свежем юго-западном ветре воздух прогреется до +13…+16 °C.

В ночь на субботу, 30 сентября, в Приморье местами сохранятся небольшие дожди, на севере края в виде мокрого снега. Основной фон температур воздуха ожидается −2…+3 °C, при прояснениях до −8 °C, на южном побережье до +3…+8 °C.

Днём синоптическая ситуация изменится: гребень антициклона обусловит на большей территории малооблачную и без осадков погоду. Воздух прогреется до +10…+21 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация снова будет меняться. Уже ночью с северо-востока на юг Хабаровского края выйдет очередной циклон, и его фронтальные разделы подойдут к западным районам Приморья, здесь начнутся дожди. Перед фронтом начнётся вынос тёплого воздуха, температурный фон повысится: минимальная температура +7…+12 °C.Восток края останется в поле повышенного давления, здесь без осадков и прохладнее, −3…+2 °C. Днём осадки распространятся и на другие районы, на севере края местами возможны сильные. Максимальная температура +16…+23 °C.

Во Владивостоке субботний день сохранится солнечным. Ночью температура существенно не изменится, а днём воздух прогреется до +16…+19 °C. В воскресенье ожидается увеличение облачности, днём до значительной, в конце дня возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха будет на 4–5 градусов выше, а максимальная останется на уровне субботнего дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]