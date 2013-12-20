Водитель маршрутного автобуса, нарушивший ПДД во Владивостоке, привлечен к ответственности
Полиция провела проверку видеозаписи, размещенной в социальных сетях, на которой зафиксировано грубое нарушение Правил дорожного движения водителем автобуса. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, установлена личность водителя, грубо нарушившего ПДД при движении из центра в сторону Лазо. Водитель маршрутного автобуса DAEWEE выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
34-летний нарушитель привлечен к административной ответственности по части 4 ст. 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
Водитель вину в совершенном административном правонарушении признал в полном объёме.
Материалы переданы в суд для принятия решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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