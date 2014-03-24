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В Приморье нашелся подросток, которого разыскивали родители

В Приморье нашелся подросток, которого разыскивали родители

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Эдуард Прудчинский, 2000 года рождения, отправился в гости к товарищу во Владивосток, и с 9 сентября перестал выходить на связь с родителями.

Родственники пропавшего парня, родители обратились в полицию за помощью. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные розыскные мероприятия. В возбуждении уголовного дела в ОМВД России по г. Партизанску им отказали в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщили на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" родители Эдуарда, парень нашелся 27 cентября. И они благодарят всех, кто помогал им в розыске сына.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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