В Приморье нашелся подросток, которого разыскивали родители
Эдуард Прудчинский, 2000 года рождения, отправился в гости к товарищу во Владивосток, и с 9 сентября перестал выходить на связь с родителями.
Родственники пропавшего парня, родители обратились в полицию за помощью. Сотрудники правоохранительных органов провели первоначальные розыскные мероприятия. В возбуждении уголовного дела в ОМВД России по г. Партизанску им отказали в связи с отсутствием состава преступления.
Как сообщили на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" родители Эдуарда, парень нашелся 27 cентября. И они благодарят всех, кто помогал им в розыске сына.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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