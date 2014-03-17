В Дальнереченске полицейские задержали водителя грузовика, сбившего пешехода

В микрорайоне Сенопункт в Дальнереченске около торгового павильона был сбит пешеход. Информация об этом поступила в полицию накануне вечером. На место происшествия прибыли наряд ДПС, следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Как установили полицейские, вечером водитель неустановленного автомобиля двигался по улице Тухачевского в направлении федеральной трассы Хабаровск–Владивосток. В районе дома № 27 автомобилист сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу, и скрылся с места ДТП. В результате пешеход скончался. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 65-летний местный житель.

В результате розыска полицейские задержали 31-летнего водителя грузовика, сбившего пешехода. В отделе полиции водитель Toyota Toyoace дал признательные показания, и рассказал, что сбив пешехода, испугался последствий, поэтому скрылся с места происшествия.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что подозреваемый является злостным нарушителем Правил дорожного движения: имея 10-летний стаж вождения, неоднократно совершал административные правонарушения. В феврале 2017 года за вождение в состоянии опьянения решением суда был лишен права управления автотранспортом сроком на полтора года.

Согласно медицинскому освидетельствованию, алкоголя в крови водителя грузовика не обнаружено.

Следственным отделом МОМВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]