На следующей в Приморье снова похолодает
В ночь на понедельник в Приморьем местами пройдут дожди различной интенсивности. На Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться: 0…−10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры: +6…+17 °C.
Во Владивостоке без осадков. Ветер сильный. В понедельник минимальная температура воздуха ожидается до +7…+10 °C, максимальная +13…+16 °C.
В дальнейшем температурный фон еще понизится 2–4 градуса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
08.09.2017 В Приморье пройдут дожди и похолодает
-
02.04.2017 В ночь на понедельник над Приморьем пройдет циклонический вихрь
-
05.02.2017 В Приморье в начале новой недели будет морозно и ветрено
-
03.02.2017 Природа готовит для приморцев новые испытания
-
20.01.2017 Начало новой недели в Приморье будет холодным
-
05.12.2016 В Приморье пришла холодная погода
Добавить комментарий