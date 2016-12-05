На следующей в Приморье снова похолодает

В ночь на понедельник в Приморьем местами пройдут дожди различной интенсивности. На Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться: 0…−10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры: +6…+17 °C.

Во Владивостоке без осадков. Ветер сильный. В понедельник минимальная температура воздуха ожидается до +7…+10 °C, максимальная +13…+16 °C.

В дальнейшем температурный фон еще понизится 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]