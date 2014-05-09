В больницу Владивостока доставили сотрудника нацпарка «Бикин» с огнестрельным ранением позвоночника
Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставили работника национального парка «Бикин». Мужчина получил огнестрельное ранение позвоночника на особо охраняемой территории на севере Приморья.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сам нацпарк называет случившееся «производственной травмой». Также в нацпарке говорят, что в настоящее время с их сотрудником «все хорошо». По факту случившегося проводится полицейская проверка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
05.08.2016 Во Владивостоке гражданка Кореи выпала из окна гостинцы
-
29.03.2017 «Вести: Приморье»: В селе Красный Яр с размахом отметили Вакчайни и первый День рождения нацпарка «Бикин»
-
04.04.2016 Бюджетное учреждение при Минприроды займется управлением нацпарком «Бикин» в Приморье
-
09.05.2014 Во Владивостоке конфликт между начальником и подчиненными обернулся огнестрельным ранением
-
14.04.2017 "Вести: Приморье. Интервью": Уникальность национального парка "Бикин"
-
31.01.2017 Во Владивостоке 14-летняя школьница серьезно отравилась психотропными веществами
Добавить комментарий