В больницу Владивостока доставили сотрудника нацпарка «Бикин» с огнестрельным ранением позвоночника

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 доставили работника национального парка «Бикин». Мужчина получил огнестрельное ранение позвоночника на особо охраняемой территории на севере Приморья.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, сам нацпарк называет случившееся «производственной травмой». Также в нацпарке говорят, что в настоящее время с их сотрудником «все хорошо». По факту случившегося проводится полицейская проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]