Сбежавший из-под стражи в Арсеньеве преступник, задержан

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» задержали местного жителя, совершившего 27 сентября побег из-под стражи. Мужчина 1988 года рождения обвиняется в краже.

На розыск обвиняемого был ориентирован личный состав полиции и войск Национальной гвардии.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили разыскиваемого в селе Яковлевка. Он скрывался на территории частного домовладения в помещении летней кухни.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

В отношении него возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]