В Приморье задержан пастух-наркоман

В ходе проведения операции «МАК-2017» наряд патрульно-постовой службы ЛО МВД России на станции Уссурийск задержал 20-летнего приморца, который находился на станции Сибирцево в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе личного досмотра у молодого человека были изъяты фрагмент металлической банки из-под пива со смесью табака и гашишного масла и фрагмент пластиковой бутылки с коноплей, подвергшейся экстракции органическим растворителем. Общий вес наркотиков составил порядка 120 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый пояснил, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли для личного потребления.

Установлено, что подозреваемый работает пастухом и ранее был судим за кражи чужого имущества.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]