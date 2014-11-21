В Приморье ищут сборщицу дикоросов

28 сентября к спасателям обратились сотрудники полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лес в районе села Еленовка для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на присорке МЧС.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали.

Утром 29 сентября на поиски женщины убыла группа спасателей Владивостокский поисково-спасательного отряд ДВРПСО г. Спасск-Дальний.

С 13.00 до 18.00 группа спасателей искала пропавшую в лесном массиве в районе села Еленовка. Был обследован склон горы Еленовка общей площадью 4 кв. км. Поиск результата не дал.

30 сентября поиск будет продолжен, сотрудники МЧС обследуют склоны высоты 273,7.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]