В Приморье продолжается поиск сборщицы дикоросов

28 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в поиске жительницы Кировского района 1968 года рождения, которая 27 сентября ушла в лесной массив в районе села Еленовка для сбора дикоросов и до настоящего времени не вернулась.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией, результата не дали.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, 29 сентября в 09.00 для оказания помощи полиции в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокский поисково-спасательного отряд ДВРПСО г. Спасск-Дальний.

С 13.00 до 18.00 группа спасателей осуществляла поиск пропавшей в лесном массиве в районе села Еленовка. Обследован склон горы Еленовка общей площадью 4 кв. км.

30 сентября с 08.00 до 18.00 группа спасателей осуществляла поиск пропавшей женщины в лесном массиве в районе села Еленовка. Обследован склон высоты 273,7 общей площадью 8 кв. км. Поиск результата не дал, будет продолжен 1 октября.

Нарастающим итогом обследовано 12 кв. км. лесного массива.

К поиску привлечено 11 человек и 3 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]