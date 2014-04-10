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Полиция задержала подозреваемых в совершении кражи из пляжного домика в бухте Триозерье

Полиция задержала подозреваемых в совершении кражи из пляжного домика в бухте Триозерье

Фото: ГТРК "Саратов"

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение отдыхающего на базе отдыха бухты Триозерье о краже документов и денежных средств из пляжного домика.

Как сообщает "Вести: Примморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Партизанский", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления.  Ими оказались ранее судимые жители города Находка в возрасте 23 и 20 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

Установлено, что мужчины проникли в пляжный домик, отжав пластиковое окно. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли украденные документы. Денежные средства, похищенные у потерпевшего, злоумышленники потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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