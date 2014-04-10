Полиция задержала подозреваемых в совершении кражи из пляжного домика в бухте Триозерье
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение отдыхающего на базе отдыха бухты Триозерье о краже документов и денежных средств из пляжного домика.
Как сообщает "Вести: Примморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Партизанский", в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые жители города Находка в возрасте 23 и 20 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания.
Установлено, что мужчины проникли в пляжный домик, отжав пластиковое окно. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли украденные документы. Денежные средства, похищенные у потерпевшего, злоумышленники потратили на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.03.2017 Полицейские в Уссурийске задержали подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов
-
21.02.2017 В Приморье полицейские задержали серийных воров
-
05.05.2016 В Фокино полицейские задержали подозреваемых в хищении денег с банковской карты
-
01.02.2016 Полицейские в Находке задержали подозреваемых в разбойном нападении
-
19.10.2015 Полицейские Михайловского района задержали подростков, подозреваемых в совершении кражи
-
10.04.2014 Полицейские задержали жителей Октябрьского района, подозреваемых в квартирной краже
Добавить комментарий