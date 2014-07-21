В Приморье сегодня ожидается дождь

Сегодня, 1 октября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае облачно, местами небольшой и умеренный дождь, на севере дождь, местами сильный. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+23°C.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во Владивостоке сегодня переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+19°С. Температура воды в Амурском заливе +18°C.



В Уссурийске переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западныйумеренный до сильного. Температура воздуха +18…+20 °С.



В Находке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный утром слабый, днем умеренный до сильного. Температура +19…+21°С.

В начале следующей недели в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. В ночь на понедельник над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы, местами пройдут дожди различной интенсивности. За фронтом на Приморье распространится гребень антициклона, осадки будут прекращаться. С гребнем вторгнется холодная воздушная масса, что приведёт к понижению температурного фона. Ночь на понедельник при осадках ещё останется тёплой, +3…+12 °C. В дальнейшем под влиянием гребня антициклона воздух будет интенсивно выхолаживаться, 0…−10 °C, на южном побережье +3…+8 °C. Понизятся и дневные температуры, +6…+17 °C.

Во Владивостоке без осадков. Ветер сильный. В понедельник минимальная температура воздуха ожидается до +7…+10 °C, максимальная +13…+16 °C. В дальнейшем температурный фон понизится 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]