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В серьезном ДТП перед Уссурийском погиб человек

В серьезном ДТП перед Уссурийском погиб человек

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм vl_crime, ДТП произошло около в 18.05 на трассе перед Уссурийском. На дороге столкнулись Vitz и Prado. Джип вылетел в кювет и загорелся. Водитель внедорожника погиб на месте ДТП.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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