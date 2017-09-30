В серьезном ДТП перед Уссурийском погиб человек
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм vl_crime, ДТП произошло около в 18.05 на трассе перед Уссурийском. На дороге столкнулись Vitz и Prado. Джип вылетел в кювет и загорелся. Водитель внедорожника погиб на месте ДТП.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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