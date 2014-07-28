Курьезное ДТП произошло в центре Владивостока
Ночью во Владивостоке на ул. 1-й Морской произошло курьезное ДТП. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Девушка на "Приусе" двигалась со стороны Набережной по 1-й Морской, на перекрестке с Бестужева она проигнорировала или просто не заметила знаки "Движение направо" и "Въезд запрещен" и продолжила двигаться по односторонней дороге.
В результате на перекрестке с Посьетской автоледи столкнулась с автомобилем полиции. Стражи порядка поворачивали на 1-ю Морскую.
Разбирательства на месте происшествия продолжались несколько часов. Утром "Приус" забрал эвакуатор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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