Курьезное ДТП произошло в центре Владивостока

Ночью во Владивостоке на ул. 1-й Морской произошло курьезное ДТП. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Девушка на "Приусе" двигалась со стороны Набережной по 1-й Морской, на перекрестке с Бестужева она проигнорировала или просто не заметила знаки "Движение направо" и "Въезд запрещен" и продолжила двигаться по односторонней дороге.

В результате на перекрестке с Посьетской автоледи столкнулась с автомобилем полиции. Стражи порядка поворачивали на 1-ю Морскую.

Разбирательства на месте происшествия продолжались несколько часов. Утром "Приус" забрал эвакуатор.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]