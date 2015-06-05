Во Владивостоке прошли первые для Дальнего Востока гонки на SUP-драконах

Более полусотни поклонников активного образа жизни из Владивостока и Находки поучаствовали в субботу, 30 сентября, в соревнованиях по SUP-серфингу в бухте Труда (остров Русский). Участники состязаний боролись за победу как в классическом классе, так и в новой дисциплине – гонках на SUP-драконах: досках длиной около 7-ми метров, которыми управляют сразу четыре человека, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

В общей сложности соревнования объединили 65 участников. Все они выступили в гонках индивидуального класса Open Race. Взрослых мужчин и женщин разделили по отдельным зачетам: жестких и надувных SUP-бордов, чтобы уравнять шансы войти в призы владельцев «надувастиков». Однако водная дистанция для них была идентичной: от точки старта до линии финиша в бухте Труда спортсменам предстояло пройти 2,5 км с огибанием острова Папенберга.

Для самых юных участников состязаний был заготовлен укороченный маршрут в 1,2 км. Дети (до 12 лет) и юниоры (12-16 лет) стартовали в собственных общих зачетах, вне зависимости от типа борда. В гонку они вступили уже после того, как были подведены итоги среди взрослых, но порцию эмоций получили не меньшую.

Впрочем, в старшей возрастной группе страсти действительно царили не шуточные. Соревнования при полуденном солнце открывала квалификация в новой для Дальнего Востока, да и, в общем-то, для мира в целом, дисциплине – SUP-дракон. Она представляет собой командные гонки на быстрых четырехместных досках длиной почти семь метров, которыми люди управляют, стоя друг за другом.

Так называемый класс DWS (Dragon World Series) включил восемь смешанных команд (2 мужчины, 2 женщины) и стал своего рода смотром приморских серферов перед первым в истории чемпионатом мира в этом формате, который пройдет в Барбадосе в конце октября. На владивостокских соревнованиях участвующие в этом зачете квартеты должны были на максимальной скорости и при максимально слаженной командной работе пройти 600-метровую дистанцию. Они стартовали парно – то есть на трассе «за раз» гонялись по два борда. Лучший коллектив проходил в следующий круг.

Из-за новизны дисциплины, ее участники вполне ожидаемо большим опытом подобных командных заездов не обладали. Зарегистрировавшимся заранее командам бесплатно выделялись доски для DWS на две тренировки, но почти для всех них гонки на SUP-драконах были пробой пера, а основной целью – результаты в одиночных зачетах.

Все призеры состязаний получили памятные грамоты и кубки, а также подарочные сертификаты на SUP-снаряжение.

Результаты соревнований.

Класс Open Race, жесткие SUP-доски. Мужчины:

1 место – Алексей Пелеганчук;

2 место – Марк Бубнов;

3 место – Виталий Миненко.

Класс Open Race, жесткие SUP-доски. Женщины:

1 место – Олеся Юрченко;

2 место – Елена Волобуева;

3 место – Светлана Матвеева.

Класс Open Race, надувные SUP-доски. Мужчины:

1 место – Андрей Ногач;

2 место – Сергей Пламадяла;

3 место – Руслан Бухажиев.

Класс Open Race, надувные SUP-доски. Женщины:

1 место – Нина Богачева;

2 место – Анна Боровская;

3 место – Светлана Мерцалова.

Класс Open Race, жесткие и надувные SUP-доски (общий зачет). Юниоры 12-16 лет:

1 место – Данил Корунич;

2 место – Дмитрий Якинто;

3 место – Вероника Савонева.

Класс Open Race, жесткие и надувные SUP-доски (общий зачет). Дети до 12 лет:

1 место – Егор Подобрей;

2 место – Анастасия Данильченко;

3 место – Елизавета Ногач.

Класс DWS (Dragon World Series), смешанные команды:

1 место – команда Prime Surf;

2 место – команда Pacific;

3 место – команда «Терминал».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]