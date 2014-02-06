Во Владивостоке Honda Fit совершил наезд на пенсионерку

Во Владивостоке в субботу, 30 сентября, днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 69-летняя женщина.

⠀

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, инцидент зафиксирован на улице Гамарника возле дома №19. Наезд произошел во время того, как автомобиль Honda Fit осуществлял задний ход на внутридомовой территории.

⠀

Пенсионерку в срочном порядке госпитализировали. У нее зафиксирована травма левого колена, женщина будет проходить амбулаторное лечение.

⠀

На место происшествия прибыли правоохранители, которые провели необходимые проверки с целью выяснить, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]