Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:03
  0

Во Владивостоке Honda Fit совершил наезд на пенсионерку

Во Владивостоке Honda Fit совершил наезд на пенсионерку

Фото: Vladtime.ru

Во Владивостоке в субботу, 30 сентября, днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 69-летняя женщина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, инцидент зафиксирован на улице Гамарника возле дома №19. Наезд произошел во время того, как автомобиль Honda Fit осуществлял задний ход на внутридомовой территории.

Пенсионерку в срочном порядке госпитализировали. У нее зафиксирована травма левого колена, женщина будет проходить амбулаторное лечение.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые провели необходимые проверки с целью выяснить, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря