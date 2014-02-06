Во Владивостоке Honda Fit совершил наезд на пенсионерку
Во Владивостоке в субботу, 30 сентября, днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 69-летняя женщина.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, инцидент зафиксирован на улице Гамарника возле дома №19. Наезд произошел во время того, как автомобиль Honda Fit осуществлял задний ход на внутридомовой территории.
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Пенсионерку в срочном порядке госпитализировали. У нее зафиксирована травма левого колена, женщина будет проходить амбулаторное лечение.
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На место происшествия прибыли правоохранители, которые провели необходимые проверки с целью выяснить, при каких обстоятельствах произошло ДТП.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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