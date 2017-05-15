Начало следующей недели в Приморье будет холодным

1 октября в Приморье пройдут дожди. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Маглипогода.ру, в воскресенье через Приморье снова продет холодный фронт. Ночью еще сохранится погода без осадков. Температура +2 °С +7 °С, на северо-востоке края до -2 °С. На юго-западе края потеплеет до +8 °С +14 °С. В течение ночи в крае будет увеличиваться облачность, на западе и на юге края немного потеплеет. Днем в крае переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Умеренные, местами сильные дожди пройдут во второй половине дня на севере и в центральных районах края. При прохождении фронта местами возможны ливни и грозы. На юге края пройдут местами небольшие и умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура днем +16 °С +23 °С.

Вечером фронт покинет территорию Приморского края. Ветер сменится на северо-западное и северное направление. Начнется похолодание. Температура резко начнет понижаться. Ночью температура снова понизится до +2 °С +7 °С, местами до -3 °С, на побережье до +14 °С. При этом на побережье будет сильный, северный ветер. На восточном побережье местами очень сильный ветер. Далее погоду в Приморском крае будет определять антициклон из Сибири.

В последующие три дня в Приморском крае сохранится холодная погода, на побережье сильный ветер. Температура днем будет от +5 °С до +15 °С в различных районах края. Ночью от -5 °С на севере края и до +8 °С на юге края.

5 октября сибирский антициклон передвинется на Японские острова. Приморский край окажется в западной периферии этого обширного вихря. Как известно в антициклоне воздушные массы двигаются по часовой стрелки, соответственно Приморье попадет под южные потоки. В связи с этим в Приморский край начнет поступать теплые воздушные массы и начнется потепление. 5 октября ночью еще сохранится холодная погода. Днем температура повысится до +13 °С +19 °С. 6 октября будет самый теплый день. Температура днем +18 °С +23 °С.

В этом году в теплое время года в Приморском крае выпало очень мало осадков, кроме некоторых районов. Виной тому стало: изменение климата, тем более изменение климата идет с ускорением. На данный момент реки Приморья имеют недостаток воды, что может нарушить фауну некоторых водоемов в крае. Осадков после прохождения фронта в Приморском крае почти не ожидаются или будет очень незначительные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]