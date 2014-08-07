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Стая дельфинов была замечена в Уссурийском заливе

Стая дельфинов была замечена в Уссурийском заливе

Фото: Newsbox24

Жители Приморья наблюдали стаю дельфинов в Уссурийском заливе.  Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, многочисленная стая дельфинов, идущая попутным ходом с кораблем и катером – такую картину большинство может увидеть только по телевизору на канале NatGeoWild. Но, экипажу этого катера повезло. Они смогли лицезреть этих прекрасных млекопитающих воочию, в Уссурийском заливе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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