Погибший кит до сих пор дрейфует у побережья Находкинского округа

Погибший по неизвестным причинам кит Минке до сих пор дрейфует у побережья Находкинского городского округа, в районе поселка Приисковый. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, тушу млекопитающего до сих пор никто не утилизировал. Более того труп уже начал разлагаться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]