Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке
Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, рейд прошел на улице Спортивной. Сторонники движения расклеивали на лобовых стеклах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками, специальные плакаты с текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Стоит отметить, что стикеры достаточно сложно снять.
Рейд прошел без скандалов и рукоприкладства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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