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Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке

Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке

Фото: dps_vl

Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, рейд прошел на улице Спортивной. Сторонники движения расклеивали на лобовых стеклах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками, специальные плакаты с текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Стоит отметить, что стикеры достаточно сложно снять.

Рейд прошел без скандалов и рукоприкладства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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