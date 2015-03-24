Активисты движения «СтопХам» провели очередной рейд во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, рейд прошел на улице Спортивной. Сторонники движения расклеивали на лобовых стеклах автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками, специальные плакаты с текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Стоит отметить, что стикеры достаточно сложно снять.

Рейд прошел без скандалов и рукоприкладства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]