В районе Угольной дерево оборвало провода ЛЭП
В районе Угольной дерево упало на провода линии электропередачи и оборвало их. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и перекрыла проезд от пивзавода до Угольной.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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