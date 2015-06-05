В районе Угольной дерево оборвало провода ЛЭП

В районе Угольной дерево упало на провода линии электропередачи и оборвало их. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и перекрыла проезд от пивзавода до Угольной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]