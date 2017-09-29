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Полицейский из Приморья награжден медалью "За смелость во имя спасения"

Полицейский из Приморья награжден медалью

Фото: УMBД России по Приморскому краю

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева за проявленные смелость и самоотверженность при спасении человека старший сержант полиции Геннадий Кучеренко награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В январе 2017 года полицейский-водитель обслуживания следственно-оперативной группы отдела МВД России по Надеждинскому району Геннадий Кучеренко услышал детский крик, доносящийся из колодца водоснабжения недалеко от своего дома в поселке Тавричанка. Подбежав к колодцу, сотрудник полиции увидел в нем ребенка, который был по грудь в ледяной воде. Самостоятельно выбраться мальчик не мог.

Мгновенно оценив ситуацию, полицейский, не допустив того, чтобы мальчик замерз или захлебнулся, вытащил его из колодца и принял необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи. После этого позвонил родителям и вызвал медиков.

Благодаря незамедлительным и решительным действиям сотрудника полиции мальчик, жизни и здоровью которого угрожала реальная опасность, остался жив и здоров. Родители 10-летнего школьника выразили полицейскому искреннюю благодарность за спасение сына.

Награду полицейскому вручил начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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