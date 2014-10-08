В Приморье невнимательного мотоциклиста протаранила иномарка

Невнимательного мотоциклиста протаранила иномарка в Артеме, в районе местной больницы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, момент столкновения попал в объектив видорегистратора очевидца. На нем видно, как мотоциклист маневрирует между автомобилями в транспортном потоке и попадает под иномарку. От удара как сам мотоцикл, так и его наездник отлетели в сторону. На счастье байкер отделался травмами, не угрожающими его жизни.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]