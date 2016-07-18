Житель Приморья отравился грибами
58-летний жителт Владивостока был госпитализирован с симптомами сильного отравления. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, мужчина рассказал, что приобрел грибы на улице у незнакомого продавца. Придя домй горожанин употребил купленные грибы и вскоре почувствовал сильное недомогание и вызвал скорую. Врачи доставили его в больницу, где его госпитализировали в токсикологическое отделение.
По факту случившегося проводится проверка. Личность продавца ядовиты грибов устанавливается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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