Ведущий производитель протезов в России заинтересовался разработками приморских студентов

Ведущий российский производитель медицинских протезов — компания «Моторика» заинтересовалась идеями и профессиональными наработками молодых биоинженеров Дальневосточного федерального университета. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, возможности сотрудничества с вузом обсуждались во время визита в ДВФУ генерального директора «Моторики» Ильи Чеха, который также выступил с лекцией для студентов и преподавателей.

Как отметил врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров, «Моторика» — очень перспективный партнер для университета. Она первой в России наладила производство тяговых протезов верхних конечностей. С 2016 года ДВФУ также начал развивать киберпротезирование — студенты уже разработали первые прототипы нейростимулятров и миостимулятров для широкого использования в медицине и повседневной практике.

«Сотрудничество с компанией «Моторика» позволит активнее продвигать технологии протезирования в стране. Наши молодые биоинженеры обладают значительным потенциалом. К примеру, в России пока отсутствуют собственные разработки протезов нижних конечностей, а в ДВФУ есть команда, которая уже год занимается этим. Использование технологий и опыта компании «Моторика» поможет вывести разработки наших ребят на новый технологический уровень», — отметил Артур Биктимиров.

В свою очередь Илья Чех сообщил, что даже в Москве компания не может найти всех необходимых специалистов для решения конкретных задач по киберпротезированию. Поэтому подготовка молодых разработчиков протезов — очень перспективное направление, в котором могут сотрудничать ДВФУ и «Моторика».

Напомним, летом 2017 года студенты ДВФУ представили первые прототипы бионических протезов верхних и нижних конечностей и мышечный электростимулятор с элементами экзоскелета. Эти разработки они создали в рамках конкурса «Битва инженеров», который проводил Медицинский центр ДВФУ.

В новом учебном году стартует второй сезон «битвы». 2 октября в 18.00 в кафе «Аякс» (корпус А, 4 уровень) состоится встреча для всех, кто хочет принять участие в проекте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]