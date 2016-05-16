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На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог

На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог

Фото: АвтоЮрист.ком

На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу администрации Владивостока, на улице Берёзовой, в районе домов № 8«а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».

Как подчёркивают специалисты администрации города, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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