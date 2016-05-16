На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог
На улице Берёзовой во Владивостоке запретят парковать машины вдоль дорог.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу администрации Владивостока, на улице Берёзовой, в районе домов № 8«а» и 38 будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия».
Как подчёркивают специалисты администрации города, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
18.05.2017 На улице Октябрьской во Владивостоке запретят стоянку автомобилей
-
14.12.2016 Во Владивостоке запретят парковку на улице Мельниковской
-
07.10.2016 Грузовым автомобилям запретят парковаться на улице Берёзовой во Владивостоке
-
28.07.2016 Парковку автотранспорта запретят по улице Капитана Шефнера во Владивостоке
-
27.06.2016 Парковку автотранспорта запретят во Владивостоке по улице Русской и Океанскому проспекту
-
16.05.2016 Парковку автотранспорта запретят на улице Светланской, 20 во Владивостоке
Добавить комментарий