«Приморочка» завершила на четвертом месте выступление в Кубке Сибири и Дальнего Востока

ВК «Приморочка» завершил на четвертом месте выступление в Кубке Сибири и Дальнего Востока, завершившемся в Иркутске. В заключительном матче, который состоял из пяти партий, приморские волейболистки уступили ВК «Тюмень-ТюмГУ» со счетом 2:3.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прсесс-службу ВК "Приморочка", обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока стал «Сахалин», «серебро» - у красноярского «Енисея», «бронза» - у «Темени-ТюмГУ».

«Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) - «Приморочка» (Приморский край) 3:2 (12:25, 27:25, 25:21, 24:26, 15:11)

«Приморочка»: Ефимова – 21 очко (1 блок), Шишкина - 13 (1 блок, 1 эйс), Гильманова - 13, Громова - 12 (3 блока, 1 эйс), Лифанова - 8 (5 блоков), Бурдюкова - 8 (1 эйс), Кирикова - 6 (1 блок), Бондарева, Клименко, Фролова (Л), Гниломёдова (Л).

Результаты всех матчей приморской команды:

«Приморочка» - «Олимп» 3:0 (25:16, 25:15, 25:14)

«Приморочка» - «Енисей» 0:3 (18:25, 17:25, 12:25)

«Сахалин» - «Приморочка» 3:1 (23:25, 25:10, 25:22, 25:19)

«Ангара» - «Приморочка» 0:3 (17:25, 21:25, 19:25)

«Тюмень-ТюмГУ» - «Приморочка» 3:2 (12:25, 27:25, 25:21, 24:26, 15:11)

Итоговое положение команд:

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 13 очков (4 победы/1 поражение)

«Енисей» (Красноярск) – 12 (4/1)

«Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) – 9 (4/1)

«Приморочка» (Приморский край) – 7 (2/3)

«Олимп» (Куйбышев) – 4 (1/4)

«Ангара» (Иркутск) – 0 (0/5)

7-8 октября «Приморочка» стартует в Высшей лиге «А» чемпионата России. Первые матчи наша команда проведёт на домашней площадке СК «Олимпиец» с московским «Лучом», начало игр в 17.00.

Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»: "Обидное поражение, хотя в начале все складывалось удачно. Ключевая партия была вторая, мы вели в ней «23:19», и в итоге отдали ее, подняв, таким образом, соперника. «Тюмень» показала, что она команда с характером. Конечно, нам не хватило Светы Чесноковой, нашего капитана, не сыгравшего из-за травмы. И в конце не хватило завершения атаки, не смогли забить. Вроде поднимали мячи, довели, атаковали, но соперник все поднимал и забивал. Конечно, я не доволен итоговым четвертым местом, но, наверное, мы сейчас так готовы. Результат складывается из того, что есть на сегодняшний день, будем готовиться дальше".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]