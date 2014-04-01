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Более 9 тысяч человек призовут в Восточном военном округе осенью

Более 9 тысяч человек призовут в Восточном военном округе осенью

Фото: Агентство деловой информации

В Восточном военном округе стартовала призывная кампания "Осень-2017", в ходе которой военными комиссариатами округа будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, больше всего юношей призовут в Приморском крае - более 1,9 тысячи. Из Забайкалья отправятся служить более 1,7 тысячи человек, из Якутии - порядка 1,5 тысячи. Войска пополнят свыше 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Бурятии.

Первых призывников отправят в войска в третьей декаде октября, массовая отправка начнется 15 ноября. 99% призывников будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября. В войска направят 134 тысячи молодых людей, тогда как по итогам предыдущего осеннего призыва ряды Вооруженных сил пополнили 152 тысячи человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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