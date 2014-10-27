Ангар для санитарного вертолета строят в Кавалерово

Вертолет санитарной авиации, который базируется в Кавалерово и обслуживает север Приморья, получит собственный «дом». Сегодня в этом населенном пункте краевое предприятие «Пластун-Авиа» ведет строительство ангара для стоянки и обслуживания воздушного судна.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в Кавалерово, где только в прошлом году открыли новое здание аэровокзала, сейчас строят ангар для крылатой скорой помощи. Сейчас там заливается бетонное основание, подрядчик завез все необходимые материалы для начала строительства. Возведение такого объекта позволит обеспечить более бережное хранение воздушного судна и качественно проводить работы по его обслуживанию. В рамках содержания посадочной площадки сейчас также производится чистка дренажных канав вдоль взлетно-посадочной полосы, ведется капитальный ремонт склада ГСМ. К настоящему времени в Кавалерово уже доставили специальную машину для расчистки взлетно-посадочной полосы, которая незаменима в зимнее время.

Напомним, в настоящее время в Приморье «несут службу» два вертолета санитарной авиации EUROCOPТER AS 350, приобретенные за счет средств краевого бюджета. Один базируется и несет дежурство во Владивостоке, другой – в Кавалерово. «Южный» борт отправляется на санитарные задания из аэропорта «Озерные ключи», «северный» в основном обслуживает удаленные территории.

На счету приморской санавиации за прошлой год – свыше 600 летных часов и 288 спасенных жизней. Благодаря двум вертолетам теперь можно транспортировать пассажиров в тяжелом состоянии из отдаленных районов намного быстрее, чем наземным транспортом. Доля лиц в крае, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, увеличилась до 73,4%.

С начала 2017 года санитарно-авиационная помощь оказана более 120 пациентам.

Сегодня в Кавалерово в новом здании аэровокзала принимают пассажиров, следующих по направлениям Кавалеров–Владивосток и Кавалерово–Хабаровск. Только по маршруту в административный центр Приморья и обратно жители Кавалеровского района могут слетать 10 раз в неделю на современных самолетах DHC-6, которые приобрели за краевые средства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]