В Михайловском районе Приморья полицейские изъяли свыше 80 килограммов конопли
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» в районе села Степное полицейскими был обнаружен схрон с крупной партией растений маньчжурской конопли. По подозрению в наркопреступлении задержан 39-летний местный житель. Согласно заключению эксперта, подозреваемый незаконно изготовил и хранил части наркосодержащего растения конопля, вес которых превысил 73 кг.
Также в ходе рейдовых мероприятий, проведенных в селе Новое, полицейскими задержан 20-летний местный житель, который незаконно изготовил и хранил около 10 кг каннабиса (марихуаны).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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