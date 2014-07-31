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В Михайловском районе Приморья полицейские изъяли свыше 80 килограммов конопли

В Михайловском районе Приморья полицейские изъяли свыше 80 килограммов конопли

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» в районе села Степное полицейскими был обнаружен схрон с крупной  партией  растений маньчжурской конопли. По подозрению в  наркопреступлении задержан 39-летний местный житель. Согласно заключению эксперта, подозреваемый  незаконно изготовил  и хранил части  наркосодержащего растения конопля,  вес которых превысил  73 кг.

Также в ходе  рейдовых мероприятий, проведенных в селе Новое, полицейскими задержан  20-летний местный житель, который незаконно изготовил и хранил  около 10 кг каннабиса (марихуаны).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные  дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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