Температура воздуха опустится до минус 10 на этой неделе в Приморье

Сегодня, 2 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от +8°C на севере до +18 на юге края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, до середины недели влияние поля повышенного атмосферного давления на погоду Приморья сохранится. Ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные часы температурный фон составит -1…-6°С, в горных районах до -10°С, на южном побережье +2…+7°С. Фон дневных температур будет в пределах +8…+15°С.

Во второй половине недели существенных изменений в погоде не ожидается.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха +14…+16°С.

Во вторник и среду в краевом центре ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура ночью составит +4…+7°С, днем +11…+14°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]