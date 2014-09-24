Бывший замкомандира 155 бригады морской пехоты ТОФ Валерий Федянин скончался от полученных в Сирии ранений

Командир 61 бригады морской пехоты Северного флота, бывший заместитель командира 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Валерий Федянин скончался в Москве от полученных в Сирии 22 сентября ранений, об этом сообщило Минобороны.

В Минобороны России подтвердили, что полковник Валерий Федянин, который получил тяжелое ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Офицер был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. «Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось», — отметили в ведомстве.

22 сентября Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. «Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», — уточнили в Минобороны.

В ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник» уточнили, что похороны состоятся во вторник или среду, 3 или 4 октября. Ранее сообщалось, что офицер будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

О смерти Федянина, занимавшего должность командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, ранее сообщалось в сообществе «Заполярная вертикаль» в сети «ВКонтакте».

24 сентября стало известно о том, что в Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. Вместе с ним под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. По данным источника, снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.

Что известно о погибших россиянах в сирийскую кампанию - подброка kommersant.ru

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]