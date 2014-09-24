Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:04
  0

Бывший замкомандира 155 бригады морской пехоты ТОФ Валерий Федянин скончался от полученных в Сирии ранений

Бывший замкомандира 155 бригады морской пехоты ТОФ Валерий Федянин скончался от полученных в Сирии ранений

Фото: Vladivostok

Командир 61 бригады морской пехоты Северного флота, бывший заместитель командира 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Валерий Федянин скончался в Москве от полученных в Сирии 22 сентября ранений, об этом сообщило Минобороны.

В Минобороны России подтвердили, что полковник Валерий Федянин, который получил тяжелое ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Офицер был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. «Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось», — отметили в ведомстве.

22 сентября Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. «Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», — уточнили в Минобороны.

В ассоциации ветеранов морской пехоты «Спутник» уточнили, что похороны состоятся во вторник или среду, 3 или 4 октября. Ранее сообщалось, что офицер будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

О смерти Федянина, занимавшего должность командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, ранее сообщалось в сообществе «Заполярная вертикаль» в сети «ВКонтакте».

24 сентября стало известно о том, что в Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Валерий Асапов. Вместе с ним под Дейр-эз-Зором были убиты два полковника. По данным источника, снаряд попал в командный пункт, где находились офицеры. Из-за точности обстрела рассматривается версия предательства.

Что известно о погибших россиянах в сирийскую кампанию - подброка kommersant.ru

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря